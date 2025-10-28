Лавров заявил, что в НАТО убеждают США отказаться от урегулирования на Украине

Европейские страны — участницы НАТО препятствуют мирному урегулированию ситуации на Украине, убеждая США отказаться от переговоров с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, написало РИА «Новости» .

«Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — сказал Лавров.

По его словам, европейские государства продолжают накачивать Киев вооружением, оказывают ему финансовую и политическую поддержку. Лавров при этом выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, выработанным на саммите в Анкоридже.

Глава МИД заверил, что у России не было и нет намерений нападать на страны НАТО или Евросоюза, и что Москва готова закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для Европы. Однако, как отметил Лавров, от обсуждения таких гарантий «на подлинно коллективной основе» в ЕС уходят.

Министр также обвинил альянс в стремлении застолбить место в Тихом океане, подрывая региональную архитектуру безопасности, сложившуюся вокруг АСЕАН. По его словам, цель этих усилий ― сдерживание Китая, изоляция России и конфронтация с КНДР.

Ранее Лавров встретился со своим коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Москве. В МИД России заявили, что встреча придаст импульс развитию отношений двух стран.