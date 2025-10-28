Лавров заявил, что в НАТО убеждают США отказаться от урегулирования на Украине
Европейские страны — участницы НАТО препятствуют мирному урегулированию ситуации на Украине, убеждая США отказаться от переговоров с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, написало РИА «Новости».
«Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — сказал Лавров.
По его словам, европейские государства продолжают накачивать Киев вооружением, оказывают ему финансовую и политическую поддержку. Лавров при этом выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, выработанным на саммите в Анкоридже.
Глава МИД заверил, что у России не было и нет намерений нападать на страны НАТО или Евросоюза, и что Москва готова закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для Европы. Однако, как отметил Лавров, от обсуждения таких гарантий «на подлинно коллективной основе» в ЕС уходят.
Министр также обвинил альянс в стремлении застолбить место в Тихом океане, подрывая региональную архитектуру безопасности, сложившуюся вокруг АСЕАН. По его словам, цель этих усилий ― сдерживание Китая, изоляция России и конфронтация с КНДР.
Ранее Лавров встретился со своим коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Москве. В МИД России заявили, что встреча придаст импульс развитию отношений двух стран.