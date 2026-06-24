Лавров заявил, что США начали считать американцами детей российских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из главных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона остается вопрос гражданства детей российских дипломатов, рожденных в США. Такое заявление он сделал на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» .

По его словам, американские власти уведомили российскую сторону, что такие дети будут автоматически считаться гражданами США и смогут пересекать границу страны только по американским документам.

«Они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не может согласиться с навязыванием американского гражданства детям российских дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что американские власти принудительно оформляют гражданство США детям российских дипломатов.