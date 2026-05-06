Захарова уличила США в равнодушии к судьбам депортируемых людей

Захарова: США гордятся тем, что депортируют тысячи людей, не вникая в их судьбу

США, навязывая американское гражданство детям российских дипломатов, гордятся тем, что депортируют тысячи человек, не вникая в их личные обстоятельства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

До этого в своей статье для «Ведомостей» дипломат рассказала, что Госдепартамент принудительно дает американское гражданство детям сотрудников российских консульств, ссылаясь на «права почвы». Россия не признает этого навязывания и будет требовать подтверждений, что такие дети не подпадают под американскую юрисдикцию.

«[США], как вы, наверное, заметили, этим фактом крайне гордятся: фрахтуют самолеты, запихивают туда людей. Это не один, не пять, не десять. Это сотни, переходящие в тысячи, — запихивают в эти самолеты людей и отправляют в те страны, откуда они прибыли», — сказала Захарова.

Она отметила, что сейчас американские власти ведут масштабную кампанию против нелегального получения гражданства и натурализации. При этом высылают тех, кто долгие годы жил и работал в США.

По словам официального представителя МИД, американским властям все равно, сколько человек сделал для их страны, какой он специалист и какую ценность представляет. Их не волнует, есть ли у этих людей семьи и дети в США.

«Их ничего не волнует, они гордятся этим», — обратила внимание дипломат.

Ранее Захарова опровергла слухи о наличии у нее гражданства США. Она отметила, что подобные фейки появились сразу после ее назначения на пост директора департамента информации и печати МИД.