Лавров заявил, что Россия не обсуждает запретных тем с партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не обсуждает запретных тем в диалоге с зарубежными партнерами. Об этом он сказал в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава МИД прокомментировал публикации о якобы утечке его разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, в котором обсуждались санкции Евросоюза и возможное исключение отдельных россиян из ограничительных списков.

«Я всегда исхожу из того, что секретов в этом мире не бывает. Поэтому мы никогда не обсуждаем никаких запретных тем с нашими партнерами», — сказал он.

Министр отметил, что обсуждение санкций не является чем-то незаконным, а напротив — входит в обязанности дипломатов, защищающих интересы своих граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что подобные действия свидетельствуют о проблемах внутри европейского сообщества.