Захарова назвала историю с прослушкой Сийярто проявлением европейского лицемерия

История с прослушкой телефона главы МИД Венгрии Петера Сийярто продемонстрировала показной характер европейского единства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС .

По словам Захаровой, за публичными заявлениями о солидарности в Европе скрываются совсем другие методы взаимодействия. Страны, которые на словах декларируют сплоченность, на деле следят друг за другом, прибегают к прослушке и используют подобные инструменты давления.

«Вы знаете, это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — заявила дипломат.

Поводом для комментария стало заявление официального представителя венгерского кабмина Золтана Ковача, который допустил, что телефон Сияйрто могли прослушивать с участием зарубежной разведки.