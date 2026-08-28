Лавров заявил, что претензии Еревана по ЮКЖД вызывают удивление

Ряд последних претензий Армении к России вызывает удивление и «эмоции в груди». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с РБК .

По его словам, между вице-премьерами двух стран ведется постоянный диалог. Армения может поднимать любые темы, включая вопросы по Южно-Кавказской железной дороге, находящейся в концессии у РЖД.

«Эти вопросы, если они возникли, расскажи своему партнеру о том, как ты рассуждаешь в этой связи», — сказал Лавров.

Но вместо этого, заметил министр, Ереван публично заявляет, что дорога якобы «их» и что Москва должна ему «два миллиарда».

«Это вызывает, помимо основанных на экономическом анализе оценок, эмоции в груди наших граждан. Я не исключение», — объяснил дипломат.

Ранее в МИД России заявили, что Запад шантажирует армянские власти в вопросе передачи Южно-Кавказской железной дороги в концессию.