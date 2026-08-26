МИД России уличил Запад в шантаже Армении из-за концессии ЮКЖД

Западные страны шантажируют армянские власти в вопросе передачи Южно-Кавказской железной дороги в концессию. Взамен они требуют исключить Россию из управления транспортной сферой, обещая многомиллионные вливания и участие в сомнительных проектах, заявили ТАСС в МИД России.

В дипведомстве подчеркнули, что ранее Ереван не ставил вопрос о смене концессионера, поэтому нынешнюю ситуацию можно расценивать как давление.

В МИД отметили, что западные партнеры требуют устранить российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают инвестиции и подключение к проектам, экономическая целесообразность которых вызывает сомнения.

«Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа», — заключили в министерстве.

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на дружественное урегулирование вопроса о концессии ЮКЖД с Россией.