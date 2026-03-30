Лавров заявил, что недопустимо втягивать страны Персидского залива в чужую войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на видеоконференции с коллегами из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнул, что недопустимо втягивать эти государства в чужие конфликты. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

«Выражена неизменная поддержка Россией суверенитета и территориальной целостности дружественных аравийских монархий, отношения с которыми носят стратегический характер», — отметили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Лавров призвал к срочному прекращению огня в регионе и поиску мирных способов разрешения конфликта. Министр заявил, что противостояние, причиной которой стала агрессия США и Израиля против Ирана, можно разрешить только политико-дипломатическим путем, учитывая интересы всех стран региона.

Ранее Россия направила Ирану крупную партию гуманитарной помощи — около 330 тонн медикаментов и других необходимых грузов. Поддержку республике также оказали Ирак, Таджикистан, Китай и ряд других государств.