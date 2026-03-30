В Иране заявили, что Россия передала 330 тонн медикаментов и другой помощи

Россия направила Ирану крупную партию гуманитарной помощи — около 330 тонн медикаментов и других необходимых грузов. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, написал ТАСС .

Помощь поступила на фоне обострения ситуации и военных действий с участием США и Израиля. Он отметил, что поддержку республике также оказали Ирак, Таджикистан, Китай и ряд других государств. Информацию о поставках гумпомощи опубликовала пресс-служба иранского правительства.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил признательность российскому коллеге Сергею Лаврову за разностороннюю помощь России на фоне атак со стороны США и Израиля.