Лавров заявил, что не жалеет о фразе про «дебилов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не жалеет о фразе про «дебилов», которую он произнес в 2015 году на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии. Об этом глава МИД заявил в интервью Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале .

«Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, „дебилы“ — иностранное слово», — отметил Лавров.

По словам министра, он не радуется, что высказывание ушло в народ. Глава МИД также подчеркнул, что невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут случиться на переговорах.

«Ты же видишь собеседника, понимаешь, на что он будет реагировать, что ему западет в душу, а что нет. Так что здесь никакого клише быть не может», — пояснил министр.

Ранее Сергей Лавров сравнил Запад с «раненым зверем». Министр отметил, что вместо честной конкуренции западные державы прибегают к санкциям и военному вмешательству, пытаясь удержать былое влияние.