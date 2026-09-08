Запад, и в особенности Европа, утратил способность к объективному доминированию и теперь напоминает сильно раненого зверя. Такое положение дел делает его гораздо опаснее, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» .

Министр отметил, что вместо честной конкуренции западные державы прибегают к санкциям и военному вмешательству, пытаясь удержать былое влияние.

Лавров подчеркнул, что искусственное доминирование Запада, длившееся пять столетий, больше невозможно, однако отказываться от своих позиций добровольно никто не намерен. По его словам, западные страны исторически не умели добиваться успеха самостоятельно и всегда существовали за счет других народов.

«Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования», — подчеркнул глава ведомства.

Лавров также заявил, что сегодняшний уровень глобальной нестабильности выше, чем в эпоху холодной войны 1970-х годов. Причиной он назвал появление новых центров силы, в первую очередь Китая. Западу, по мнению дипломата, трудно смириться с этим фактом и уйти в тень.

Ранее глава министерства иронично высказался об отказе ЕС от российского газа.