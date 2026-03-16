Нацизм оказался удивительно живучим среди европейцев. Они готовы поддерживать на Украине лидера, который открыто заявляет, что не считает за людей жителей Крыма, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр отметил, что в недавнем интервью западным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает граждан Крыма людьми.

«И вот такого человека хотят сохранить во главе государства, которое по воле Запада превратилось в неонацистское образование», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

То, что основными спонсорами выступают Германия и страны Балтии, свидетельствует о живучести нацизма в умах и планах европейцев, подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что Украина не готова к дипломатическому решению конфликта, поэтому Россия будет продолжать добиваться своих целей в рамках специальной военной операции.