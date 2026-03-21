Лавров заявил, что мир возвращается к этапу, когда все решается силой

Мир возвращается к временам, когда не существовало международного права и все решалось только силой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вспомнить все».

«В целом, мы видим этап нашей истории, который по спирали, но возвращает нас назад к миру, где не было ничего. <…> А у нас, как вы знаете, по выражению известного героя известного фильма, „не в силе Бог, а в правде“, — сказал Лавров.

Он напомнил, что еще со времен Российской империи было осознание: есть только два надежных союзника — армия и флот. Сейчас также есть воздушно-космические силы и появились новые войска беспилотных летательных аппаратов.

Лаврову 21 марта исполнилось 76 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова необычно поздравила его с днем рождения. Также поздравления министру направил ФК «Спартак».