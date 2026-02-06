Эпштейн болел венерическими заболеваниями и страдал от паразитов

Финансист Джеффри Эпштейн страдал от венерических болезней и имел паразитарные инфекции. Об этом сообщила газета The Sun .

В рассекреченных Минюстом США материалах нашли датируемую 2016 годом переписку миллиардера с врачами. Специалисты обнаружили у него низкий уровень тестостерона, который провоцировал проблемы с либидо. Несмотря на рекомендации врачей, финансист категорически отказывался от гормональной терапии.

«Низкий уровень тестостерона у меня уже 15 лет», — писал Эпштейн специалистам клиники в Кливленде.

В числе болезней, от которых страдал финансист, оказалась гонорея. В его анализах также обнаружили паразитов: дизентерийную амебу и власоглава.

Одна из жертв Эпштейна описала, что у него была редкая аномалия половых органов, из-за которой пенис выглядел маленьким и деформированным.

Ранее сотрудники ФБР рассмотрели на видеозаписи, сделанной в день смерти финансиста, оранжевую фигуру рядом с его камерой. Неизвестный поднимался ночью по лестнице к запертому ярусу.