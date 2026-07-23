Лавров встретился с Рубио

В столице Филиппин началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Переговоры начались в 11:45 по местному времени (06:54 по московскому) на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Встреча Рубио и Лаврова проходит на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

Глава МИД России и госсекретарь США проводят переговоры пятый раз с января 2025 года — тогда сформировалась вторая администрация американского лидера Дональда Трампа.

Немногим ранее Лавров встретился в Маниле с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро. Официальный представитель российского министерства Мария Захарова опубликовала совместное фото дипломатов.