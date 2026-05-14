Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях совещания глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Главной темой их разговора стало урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Лавров напомнил, что Россия готова помогать обеим сторонам искать взаимоприемлемые развязки и поддерживает режим прекращения огня в регионе.

Также Лавров и Аракчи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран.

Российский министр прибыл на совет накануне и уже успел встретиться с коллегами из Индии, Таиланда и Египта — Субраманьямом Джайшанкаром, Сихасаком Пхуангкеткэу и Бадром Абдельати соответственно.