Лавров встретился с министром иностранных дел Индии

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Итоги переговоров подвели в пресс-службе МИД.

Стороны высоко оценили перспективы сотрудничества в сфере передовых технологий, энергетики и космоса. Кроме того, министры договорились дальше расширять торгово-экономическую кооперацию и координировать подходы двух стран в рамках международных площадок, таких как ООН, ШОС, БРИКС и «Группа двадцати».

Ранее Джайшанкар заявил, что сближение позиций БРИКС в условиях сложившейся глобальной обстановки приобретает все большее значение. Он призвал объединение сыграть конструктивную и стабилизирующую роль в условиях продолжающихся мировых конфликтов.