Захарова уличила Канаду в оправдании гитлеровских коллаборационистов

В Канаде пытались оправдывать гитлеровских коллаборационистов вместо их осуждения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» .

По словам Захаровой, любое цивилизованное общество должно жестко осуждать карателей, палачей и пособников нацистских структур. Однако в Канаде происходит обратное. В качестве примера дипломат привела ситуацию вокруг украинского нациста Ярослава Гунько.

«Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса, а может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо?» — заявила дипломат.

Она добавила, что семья Гунько добивалась сохранения его имени в названиях фондов при учебных заведениях вместо того, чтобы говорить о преступлениях.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что бывший солдат дивизии СС «Галичина» и его сообщники могут быть причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.