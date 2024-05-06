Лавров указал на засилье Запада в секретариатах международных организаций | 360°

Власть 06 мая 2024, 00:29 Лавров указал на засилье Запада в секретариатах международных организаций Лавров: Запад «заполонил» секретариаты международных организаций РИА «Новости»

Читать 360 в

Представители Запада «заполонили» секретариаты международных структур, в том числе ООН. Их используют для проталкивания выгодной Западу повестки, отметил в интервью боснийскому телеканалу АТВ глава российского МИД Сергей Лавров. Расшифровку беседы опубликовали на сайте ведомства.

«Еще один тревожный момент — это то, что Запад „заполонил“ секретариаты международных организаций», — заявил Лавров и добавил, что это нужно исправлять реформами.

Реклама

Для примера он привел ООН, в секретариате которой люди работают по постоянным контрактам. Они имеют возможность получить вид на жительство и американское гражданство. США используют этих людей, имея на них рычаги давления.

Эту ситуацию нужно исправлять, считает Лавров, при этом он признает, что «это сложно».

В интервью телеканалу российский министр отметил, что Запад «играет» в пародию на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Лавров заявил, что по перемирию разговаривать не с кем.