Лавров сделал заявление о Кубе на фоне кризиса на острове

Москва выразила полную поддержку и солидарность Кубе. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, дипломата процитировало РИА «Новости» .

Глава МИД России поднял тему ситуации на Кубе во время третьей сессии Совета министров иностранных дел стран БРИКС (СМИД БРИКС).

«Сейчас у всех на слуху то, что пытаются сделать с нашими друзьями на Кубе. Подтверждаем полную солидарность и поддержку кубинскому народу и Острову Свободы», — подчеркнул министр Лавров.

Куба уже более 60 лет находится под жестким экономическим, финансовым и торговым эмбарго со стороны США. Кризис в отношениях двух стран обострился после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

В начале мая 2026 года американский лидер заявил, что Куба обрадуется, когда к ее берегам подойдет авианосец ВМС США.