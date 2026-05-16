Лавров сделал заявление о Кубе на фоне кризиса на острове

Министр Лавров заявил о полной поддержке Кубы со стороны России
Москва выразила полную поддержку и солидарность Кубе. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, дипломата процитировало РИА «Новости».
Глава МИД России поднял тему ситуации на Кубе во время третьей сессии Совета министров иностранных дел стран БРИКС (СМИД БРИКС).
«Сейчас у всех на слуху то, что пытаются сделать с нашими друзьями на Кубе. Подтверждаем полную солидарность и поддержку кубинскому народу и Острову Свободы», — подчеркнул министр Лавров.
Куба уже более 60 лет находится под жестким экономическим, финансовым и торговым эмбарго со стороны США. Кризис в отношениях двух стран обострился после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
В начале мая 2026 года американский лидер заявил, что Куба обрадуется, когда к ее берегам подойдет авианосец ВМС США.