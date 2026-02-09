Лавров развеял страхи Запада о желании России упразднить МВФ и ВТО

Россия не выступает за упразднение МВФ, Всемирного банка и ВТО, но требует справедливого места для стран БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS .

«Мы не выступаем за то, чтобы МВФ, Всемирный банк, ВТО прекратили свое существование. Долгие годы, с момента создания БРИКС, добивались реформы этих институтов», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что страны объединения должны получить права в этих структурах соразмерно своему реальному весу.

По словам Лаврова, БРИКС — это самые быстрорастущие мировые экономики и торговые державы. Целью России и ее партнеров является изменение принципов работы бреттон-вудских институтов, чтобы влияние в них соответствовало современной экономической картине мира.