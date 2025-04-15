Лавров рассказал, в чем он не согласен с президентом Казахстана Токаевым

Лавров: Токаев ставит в приоритет только территориальную целостность

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не согласен с высказыванием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о сохранении территориальной целостности государств. В интервью «Коммерсанту» он отметил, что необходимо соблюдать все статьи Устава ООН, в том числе о том, что правительства должны представлять весь народ.

«Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. <…> Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте», — заявил российский дипломат.

Лавров напомнил, что Устав ООН говорит о праве народа на самоопределение. Территориальную целостность уважают в тех государства, чьи правительства представляют весь народ на территории своей страны. Киевский режим не представляет интересы Донбасса и Крыма, подчеркнул Лавров и добавил, что киевские нацисты не представляют интересы родственников тех, кого они сожгли в Одессе и тех, чьих детей замучили в Донбассе.

Лавров отметил, что основные параметры будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине пока не согласованы сторонами. Заключение всеобъемлющего договора возможно только при условии устранения глубинных причин возникшего конфликта.

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