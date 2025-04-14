Лавров рассказал, как идет согласование ключевых параметров урегулирования конфликта на Украине
Лавров: ключевые компоненты урегулирования украинского конфликта обсуждаются
Основные параметры будущего комплексного соглашения по урегулированию конфликта на Украине пока не согласованы сторонами. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркнул, что заключение всеобъемлющего соглашения возможно только при условии устранения глубинных причин возникшего конфликта. В числе таких условий Лавров назвал гарантированный отказ Украины от планов вступления в НАТО, а также полное восстановление прав национальных меньшинств на территории Украины в соответствии с положениями устава Организации Объединенных Наций. При этом он отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по этим вопросам продолжается.
Ранее президент России Владимир Путин провел закрытые переговоры со специальным посланником лидера США Стивеном Уиткоффом в президентской библиотеке имени Ельцина.