Лавров рассказал, что чуть не погиб во время конной прогулки на Алтае

Во время конной прогулки на Алтае глава МИД и лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Лавров попал в опасную ситуацию и чудом остался жив. Об этом он рассказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Журналист спросил Лаврова, были ли в его жизни случаи, которые можно объяснить только чудом. Дипломат признался, что, скорее всего, такое случалось, но некоторые истории он не хочет вспоминать.

Однако одним случаем во время поездки на Алтай политик все-таки поделился.

«Кони понесли, когда мы уже вниз спускались. Справа — гора, слева — по-настоящему приличная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться», — рассказал глава МИД.

Ранее Лавров на встрече с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, чилийкой Мишель Бачелет, пошутил про ее предвыборную брошюру.