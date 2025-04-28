Макрон заявил об усилении давления на Россию в ближайшие 10 дней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах усилить давление на Россию в ближайшие 8-10 дней для достижения прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Paris Match после встречи с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане.

Журналисты спросили президента республики, считает ли он, что прекращение огня между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда бы то ни было.

«Я надеюсь на это. В следующие 8-10 дней мы планируем усилить давление на Россию. Я с осторожностью подхожу к этому вопросу, так как часть решения этой задачи зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — ответил Макрон.

Французский лидер отметил, что следующие две недели станут решающими для попыток добиться прекращения огня. Он добавил, что убедил американцев в том, что существует риск эскалации угроз, в связи с чем необходимо усилить давление, в том числе через возможные санкции, чтобы побудить Россию согласиться на перемирие.

Ранее стало известно, что Зеленский во время встречи в Ватикане попросил у США больше оружия. Лидер США подчеркнул, что украинский коллега уже на протяжении трех лет выпрашивает у Белого дома больше оружия.