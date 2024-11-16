Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца

К четко изложенной Кремлем оценке телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца добавить нечего. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он рассказал, что ознакомился с сообщением правительства ФРГ по итогам разговора с Путиным. Лавров заявил, что осуждение «российской агрессии» и заявления о том, что Германия будет с Украиной столько, сколько потребуется, западные страны публично говорили и раньше при любом удобном случае.

Также министр отметил, что украинскому народу не нужно, чтобы с Запад был с Украиной столько, сколько необходимо.

Ранее Путин заявил в разговоре с Шольцем, что вероятные договоренности по Украине должный учитывать интересы России. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывались от переговоров.