Лавров призвал укреплять электоральный суверенитет государств

Россия считает важным укреплять выборный суверенитет государств новыми, неполитизированными способами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии Международной научно-практической конференции в Москве. Запись видеоконференции опубликовали на сайте МИД.

«Считаем важным ввести разработку новых, деполитизированных подходов к укреплению электорального суверенитета государств», — сказал министр.

По его словам, Москва вместе с единомышленниками выступает за выработку критериев непредвзятой оценки избирательных процессов в странах глобального Юга и Востока.

Лавров уверен: залог успеха — в в уважительном взаимодействии с руководством «принимающей» стороны и соблюдении фундаментальных принципов Устава ООН, которые включают невмешательство во внутренние дела государств и их суверенное равенство.

Накануне министр провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Коллеги обсудили ближневосточный конфликт.