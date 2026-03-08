Лавров призвал США рассказать о своих планах

«Мы много говорим, что мы хотим определиться, в каком мире мы живем. Я уже тут несколько раз выступал на эту тему. Мы исходим из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», — сказал он.

По его мнению, сейчас самое время воплотить идею президента России Владимира Путина и провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Глава МИД России жестко раскритиковал страны Персидского залива на 11-м Посольском круглом столе. Министр был многословен и не оставил камня на камне от их позиции по конфликту на Ближнем Востоке. Он осудил действия Ирана и выразил недовольство «открытым поощрением» атак со стороны США и Израиля.