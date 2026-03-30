Лавров призвал к немедленному прекращению конфликта в регионе Персидского залива

Глава МИД России Сергей Лавров призвал к немедленному прекращению боевых действий в регионе Персидского залива. Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий, несущих разрушения и страдания мирному населению», — сказал министр.

Лавров отметил, что урегулирование конфликта возможно исключительно дипломатическим путем с учетом интересов всех стран региона.

Также российская сторона выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности арабских государств региона и указала на недопустимость их втягивания в конфликт. Отдельно подчеркнул неприемлемость атак на гражданскую инфраструктуру, включая энергетические объекты.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд ранее сообщил, что Россия направила Ирану крупную партию гуманитарной помощи — около 330 тонн медикаментов и других необходимых грузов.