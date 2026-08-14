Лавров: меня смутить можно, но заметить этого нельзя

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что его можно смутить, но окружающие не заметят этого. Об этом он заявил «Вестям» .

«Смутить можно, но заметить этого нельзя», — подчеркнул глава МИД.

Так министр оценил утверждение в книге бывшего посла США в России Уильяма Бернса, что смутить Лаврова невозможно.

Министр также отметил, что считает по-настоящему сильными высказывания президента России Владимира Путина и слова военных на фронте.

«Сильные высказывания слышим регулярно. Президент предупреждает, что цели специальной операции будут выполнены. Репортажи с фронта — красивые ребята, гордые за страну. Вот голоса после занятия очередного населенного пункта: враг будет разбит, наше дело правое. Это сильные выражения», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия больше не верит в желание Запада договариваться.