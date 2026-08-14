Лавров признался, что его можно смутить
Лавров: меня смутить можно, но заметить этого нельзя
Глава МИД России Сергей Лавров признался, что его можно смутить, но окружающие не заметят этого. Об этом он заявил «Вестям».
«Смутить можно, но заметить этого нельзя», — подчеркнул глава МИД.
Так министр оценил утверждение в книге бывшего посла США в России Уильяма Бернса, что смутить Лаврова невозможно.
Министр также отметил, что считает по-настоящему сильными высказывания президента России Владимира Путина и слова военных на фронте.
«Сильные высказывания слышим регулярно. Президент предупреждает, что цели специальной операции будут выполнены. Репортажи с фронта — красивые ребята, гордые за страну. Вот голоса после занятия очередного населенного пункта: враг будет разбит, наше дело правое. Это сильные выражения», — заключил он.
Ранее Лавров заявил, что Россия больше не верит в желание Запада договариваться.