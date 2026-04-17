Лавров прилетел в Турцию, где примет участие в дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как ранее уточняли в российском внешнеполитическом ведомстве, на полях форума главы МИД проведет двусторонние встречи, а также выступит на одной из специальных сессий.

Форум ADF2026 стартовал 17 апреля. Мероприятие соберет более пяти тысяч участников, включая представителей свыше 150 стран.

В нем примут участие главы государств и правительств, вице-президенты, министры и руководители международных организаций. Лавров заявлен в числе почетных гостей форума.

Ранее министр на встрече с коллегами из пяти государств отметил верность Центральной Азии союзническим обязательствам.