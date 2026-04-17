Лавров отметил верность Центральной Азии союзническим обязательствам

Несмотря на беспрецедентное давление, страны Центральной Азии продолжают соблюдать свои союзнические обязательства, и российская сторона это очень ценит. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министрами иностранных дел пяти государств, сообщило РИА «Новости» .

По слова дипломата, страны СНГ способствуют развитию взаимовыгодных связей. Это касается в том числе работы по многосторонним направлениям, включая механизм Центральная Азия — Россия.

Глава МИД 17 апреля провел Совет министров иностранных дел СНГ. Он назвал переговоры содержательными и откровенными, также отметил, что встреча прошла в традиционно теплой, дружественной атмосфере.

«Обсудили актуальные международные проблемы. Понятно, что особое внимание уделили различным аспектам беспрецедентной эскалации напряженности в зоне Персидского залива», — добавил он.

Ранее министр созвонился с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Темой разговора стала ситуация в Ормузском проливе.