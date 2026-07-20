Главы МИД России и Северной Кореи отметили роль США в деградации ситуации в мире

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его северокорейский коллега Цой Сон Хи обратили внимание на безответственное поведение США и союзников. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Дипломаты назвали действия Белого дома и его союзников причиной деградации обстановки вокруг Кореи и в мире. По словам министров, США наращивают провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова.

Лавров и Цой Сон Хи провели в понедельник переговоры в Москве. Они согласились, что углубление отношений между Россией и КНДР способствует обеспечению региональной и международной безопасности и формированию нового справедливого многополярного миропорядка.

Ранее, 19 июля, с Цой Сон Хи встретился президент Владимир Путин. Глава государства выразил властям и народу Северной Кореи благодарность за помощь в проведении спецоперации. Также он направил теплый привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.