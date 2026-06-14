Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Минска, написал ТАСС .

В ходе поездки Лаврова примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также запланированы переговоры министра с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва и Минск продолжают укреплять координацию по ключевым международным вопросам и совместно работают над противодействием санкционному давлению.

В преддверии визита Лаврова МИД России сообщил, что стороны намерены сверить позиции по вопросам внешней политики в рамках евразийских интеграционных объединений и международных организаций. Кроме того, участники переговоров обсудят реализацию совместных инициатив, направленных на укрепление финансового и технологического суверенитета двух стран, а также меры по противодействию санкциям со стороны западных государств.