Россия и Белоруссия рассмотрят меры по борьбе с санкциями Запада

Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги для противодействия санкциям и упрочения финансового и технологического суверенитета. Об этом сообщил российский МИД .

Он опубликовал заявление в преддверии визита 14–15 июня в Минск министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Стороны сверят часы в вопросах внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций.

«Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии „коллективного Запада“», — отметили в пресс-службе.

Ведомство напомнило, что Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером России. Государства связывает дружба, культурная и духовная общность и историческое прошлое.

Ранее лидер республики Александр Лукашенко поздравил президента Владимира Путина с днем России. Он пожелал ему крепкого здоровья и выдающихся успехов.