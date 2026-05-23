Лавров предложил ввести новую аббревиатуру для политологов, работающих на СВО

Для политологов, работающих на достижение целей СВО, нужно ввести новую аббревиатуру. С таким предложением выступил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Его процитировал ТАСС .

Лавров отметил, что задача дипломатии — создавать условия на фронте для мгновенных победоносных результатов. По его мнению, политологи относятся к кругу тех людей, которые обладают колоссальным опытом и работают на достижение целей СВО.

«Может, это специальная военная операция политологов — СВОП. Давайте, чтобы это было так», — предложил глава МИД.

На заседании Вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии Лавров отмечал, что деструктивные действия Запада угрожают безопасности в мире. По словам российского дипломата, западные элиты пытаются всеми силами удержать власть и влияние, не беря в расчет интересы остального человечества.