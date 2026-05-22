Лавров заявил об угрозе международной безопасности из-за действий Запада

Деструктивные действия Запада угрожают международной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии пленарного заседания Вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

«Все его начинания замышляются против России, КНР, Исламской Республики Иран, Белоруссии, КНДР», — привело его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что таким образом западные глобалистские элиты пытаются не допустить утраты доминирующих позиций на мировой арене в ущерб интересам остального человечества.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема терроризма почти исчезла с международных площадок, поскольку Запад перешел к прямой его поддержке.