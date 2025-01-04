Лавров подведет итоги работы российской дипломатии за 2024 год

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подведет итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лавров даст пресс-конференцию, она состоится 14 января в 11:30 в пресс-центре МИД России. Участвовать в мероприятии смогут представители отечественной и иностранной прессы.

Онлайн-трансляцию пресс-конференции проведут в Сети на русском, английском, французском и испанском языках. Ее можно будет посмотреть на сайте министерства иностранных дел, а также в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в новом «саммите мира» по Украине, даже если получит официальное приглашение. Глава МИД подчеркнул, что на этом мероприятии стране хотят выдвинуть некий ультиматум, что является недопустимым.