Лавров заявил, что Россия не собирается участвовать в новом «саммите мира» по Украине

Лавров: Россия не будет участвовать во второй конференции по Украине

Россия не будет участвовать в «саммите мира», на котором хотят поставить стране некий ультиматум. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не будет участвовать в второй конференции по Украине, даже если получит официальное приглашение.

До сих пор, по его словам, в «формуле Владимира Зеленского» фигурирует цель восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года и вывода российских войск за эти рубежи, что неприемлемо для российской стороны.

«В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго „саммита мира“. Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы предъявить нам некий ультиматум», — пояснил он.

По словам Лаврова, публичные признания президента Украины Владимира Зеленского в неспособности силой вернуть утраченные территории ни о чем конкретном не говорят.

«Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — пояснил глава МИД.

Ранее научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов рассказал, что надеяться на политическое разрешение конфликта по итогам второй конференции не стоит. По его словам, проблема не в Украине, а в том, что поведение западных стран планомерно подталкивает весь мир к войне.