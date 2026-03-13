Лавров подтвердил приверженность России мораторию на ядерные испытания

Россия сохраняет приверженность добровольному мораторию на ядерные испытания. На это указал министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Робертом Флойдом, сообщила пресс-служба МИД.

Лавров отметил, что за 30 лет с момента подписания Договор до сих пор не вступил в силу и предстоит многое сделать. Он подчеркнул, что в нынешней международной обстановке напряженность может возрасти в любой день.

«В медийное пространство вбрасывается информация, будоражащая многие страны и создающая ощущение, что ядерное нераспространение вот-вот подвергнется не просто рискам, а чуть ли не находится на грани разрушения», — заявил дипломат.

Министр высоко оценил усилия Флойда и его команды по сохранению деполитизированного курса.

«В этом мы видим вашу заслугу и готовы работать с вами над достижением задач, которые стоят перед комиссией», — заявил Лавров.

Накануне экс-премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что у Европы достаточно ядерного потенциала, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах». В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ей заняться Гренландией.