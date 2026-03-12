«Кто ты такая?» Захарова жестко ответила экс-премьеру Швеции на угрозы России

Захарова отправила Андерссон заниматься Гренландией в ответ на ее угрозы России

Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила на место бывшего премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, посмевшую угрожать России ядерным оружием. На брифинге с журналистами дипломат заявила, что шведскому политику лучше бы заняться проблемой защиты Гренландии.

Андерссон ранее заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

Захарова в ответ заявила, кто она такая, чтобы сметь угрожать России тотальным уничтожением. Что вообще Андерссон в этой жизни сделала — создала, кому-то помогла или спасла, чтобы позволять себе подобные недопустимые спекуляции на тему ЯО.

Дипломат предложила шведскому политику обратить внимание на Гренландию, которая реально нуждается в таких защитниках, как она.

«Решите вопрос внутри вашего „ЕСовсвого“ пространства, попытайтесь отстоять свой собственный суверенитет как стран-членов европейского сообщества, как старых европейских демократий, а потом беритесь обустраивать планету», — подчеркнула она.

Ранее Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза, используя эмодзи скунса.