Лавров по телефону напомнил Рубио о договоренностях в Анкоридже по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио напомнил ему о договоренностях, достигнутых в Анкоридже по Украине. Подробности переговоров сообщила пресс-служба МИД России.

«Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», — отметили в сообщении.

Лавров предупредил своего американского коллегу, что в связи с продолжающимися ударами ВСУ по мирному населению и гражданским объектам на территории России, Вооруженные силы РФ приступили к «системным и последовательным ударам» по объектам на Украине, используемым для нужд ВСУ.

Ранее Лавров раскритиковал западных политиков, которые «пропустили мимо взоров» теракт в Старобельске. Также он поблагодарил те страны, которые выразили России соболезнования.