Лавров раскритиковал Запад за отсутствие реакции на удар ВСУ по Старобельску

Страны Запада не обратили внимание на удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом на приеме по случаю Дня Африки заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат поблагодарил государства, которые выразили стране искренние соболезнования в связи с терактом в ночь на 22 мая в ЛНР.

«Теракт, который Запад пропустил мимо ушей, мимо взоров», — отметил министр.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что некоторые западные редакции запретили своим журналистам освещать события в Старобельске. По ее словам, на блокировку информации пожаловались итальянские репортеры. Дипломат назвала запрет на публикацию новостей о теракте продуманной акцией со стороны Запада.

В момент налета беспилотников ВСУ на колледж в ЛНР в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. В итоге погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.