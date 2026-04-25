Лавров ответил анекдотом на вопрос о дипломатии

Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил о старом анекдоте из серии «армянское радио», отвечая на вопрос, в чем заключено искусство российской дипломатии. Об этом он заявил в интервью ОТР .

Дипломат напомнил, что в советское время была серия анекдотов про армянское радио.

«Армянское радио спросили: „Что такое дипломатия?“. Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», — сказал министр.

Он добавил, что это тоже можно включить в арсенал методов дипломатии, причем здесь нет ничего необычного. Дипломаты должны отстаивать национальные интересы, уважая интересы достойных и порядочных партнеров, подытожил министр.

