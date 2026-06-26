Лавров отметил вклад Иванова в укрепление национальной безопасности России

Бывший министр обороны Сергей Иванов многое сделал для укрепления национальной безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в некрологе на сайте ведомства.

Министр принес соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Лавров отметил, что экс-глава Минобороны долгое время был соратником президента РФ Владимира Путина, он внес неоценимый вклад в развитие современной России.

«Многое сделал для укрепления национальной безопасности и обороноспособности нашей страны, упрочения ее позиций в мире, модернизации отечественного военно-промышленного комплекса», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что с Ивановым их связывали многолетние товарищеские отношения. Иванов был настоящим патриотом, заявил Лавров.

Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Последние годы он занимал пост специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.