Лавров опроверг слухи о попытке отравления Башара Асада в России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщение о попытке отравления бывшего президента Сирии Башара Асада не соответствует действительности. Об этом он сказал на встрече с журналистами из арабских стран, трансляция велась на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Никаких отравлений не происходило», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия предоставила Асаду и его семье убежище по гуманитарным причинам, и бывший сирийский лидер «не испытывает никаких проблем с проживанием в столице». По словам Лаврова, слухи о его отравлении следует оставить на совести тех, кто их распространяет.

Ранее Сирийский центр по правам человека (SOHR) сообщил, что Асада госпитализировали после «целенаправленного» отравления, и он находился в одной из подмосковных больниц в критическом состоянии. Центр заявил, что позже экс-президент выздоровел и выписался.

Газета Zeit со ссылкой на собственные источники писала, что Асад живет в Москве, в нескольких квартирах в комплексе «Москва-Сити», а также проводит время в загородном доме под охраной частного предприятия.