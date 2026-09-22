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    Лавров обвинил западные СМИ в распространении фейков о российских дронах над ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Западные медиа безосновательно возлагают вину на Россию за появление дронов в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Диалог о фейках», его слова привели «Известия».

    «Каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон, но украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации», — подчеркнул глава МИД.

    Лавров добавил, что детали подобных случаев западную сторону на самом деле не интересуют, основной их целью остается «разыгрывание информационных карт». 

    Ранее глава МИД России также поднял вопрос о событиях в Буче. Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «откровенно путается в показаниях» относительно данных о погибших.

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