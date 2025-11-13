Российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил символику своей одежды с советской и имперской атрибутикой в интервью итальянскому изданию. Полную версию беседы опубликовал официальный сайт дипломатического ведомства.

В связи с тем, что издание отказалась публиковать ответы министра без сокращений и цензуры, российская сторона самостоятельно обнародовала полный текст.

«Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, — продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история», — заявил Лавров в интервью.

Министр отметил, что у него есть футболка с гербом Российской империи, что не означает стремления к ее возрождению. По его словам, одно из величайших достояний страны — непрерывность развития государства. Он добавил, что народовластие на Новгородском вече существовало задолго до западной демократии.

«Для нас верность Родине — это часть генетического кода», — заключил глава МИД России, отметив, что на Западе, возможно, это понятие уже исчезло.

Толстовка Лаврова с надписью «СССР» стала предметом активного обсуждения в зарубежных СМИ после саммита России и США. Журналисты рассмотрели в одежде российского министра тоску по советскому прошлому.