Лавров объяснил иностранным дипломатам значение фразы «работайте, братья»

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ объяснил иностранным послам значение фразы «работайте, братья!», которую произнес президент России Владимир Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Трансляцию вели на официальном сайте ведомства.

«„Работайте, братья!“ — эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, он дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей», — пояснил Лавров.

Глава МИД напомнил, что Путин на ПМЭФ, комментируя послание украинского президента Владимира Зеленского, обратился к российским военным и заявил, что на них смотрит и гордится вся страна. И в итоге президент сказала фразу: «Работайте, братья!».

Официальный представитель МИД Мария Захарова, рядом с которой на пленарке иностранец восхитился фразой Путина, отметила, что «и сестры тоже работают».