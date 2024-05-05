Лавров назвал враньем «желание» Швейцарии пригласить Россию на конференцию по Украине | 360°

Власть 05 мая 2024, 22:06 Лавров назвал враньем «желание» Швейцарии пригласить Россию на конференцию по Украине Лавров: власти Швейцарии врали о желании пригласить РФ на конференцию по Украине РИА «Новости»

Читать 360 в

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Швейцарии только на словах хотят пригласить Россию на конференцию по Украине, но на деле их заявление является неправдой. Интервью дипломата боснийскому телеканалу «АТВ» опубликовали на сайте дипведомства страны.

«Несмотря на громкие заявления о том, что это будет новая инициатива, посвященная выработке общеприемлемых подходов, это неправда», — подчеркнул Лавров.

Реклама

По его словам, в начале года он беседовал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Тогда последний и рассказал ему про этот план. В ответ Лавров «опустил его на землю», объяснив, что никто им не позволит отойти от «формулы мира» Зеленского.

Кроме того, нейтралитет Швейцарии остался в прошлом. Теперь эта страна занимает жесткую антироссийскую позицию.

Лавров также добавил, что Россия не будет участвовать в швейцарской конференции и других мероприятиях, продвигающих такие условия, как капитуляция РФ, выплату репараций, трибунал над российским руководством и другие неприемлемые требования.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что надеется на участие в конференции по Украине таких стран, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай.